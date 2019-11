Scuola dell’infanzia di Villa d'Asolo primo asilo "amico" delle Cittaslow

Ieri, giovedì, il sindaco Mauro Migliorini ha consegnato l’attestato e la bandiera delle Cittaslow all’istituto. L’obiettivo è rendere i bambini responsabili e consapevoli del loro impatto sulla società e sull'ambiente e, a quanto pare, lo hanno capito subito molto bene: i piccoli hanno donato al primo cittadino un piccolo olivo, onorando la Giornata nazionale degli Alberi. Ieri giovedì 21 novembre il sindaco del Comune di Asolo Mauro Migliorini ha visitato la Scuola dell’infanzia di Villa d'Asolo, Treviso, alla quale ha consegnato l’attestato e la bandiera delle Cittaslow, associazione internazionale di cui la “città dai cento orizzonti” fa parte: si tratta della prima scuola materna del Veneto a diventare “Amica delle Cittaslow”, un riconoscimento previsto dall'Assemblea Generale tenutasi nello scorso giugno ad Orvieto per sensibilizzare i cittadini e le isituzioni scolastiche ai principi slow.

Ma come spesso accade, i bambini sanno essere stupefacenti: i piccoli e le loro maestre hanno ringraziato l’amministrazione donandole un piccolo olivo, un simbolo dal grande significato nella ricorrenza della Giornata nazionale degli Alberi. Essere una scuola amica delle Cittaslow significa impegnarsi per rendere i bambini responsabili e consapevoli del loro impatto sulla società e sull'ambiente, per creare un ponte tra le generazioni attraverso uno scambio permanente con persone e associazioni esperte, integrare la missione internazionale di Slowfood per i progetti che mirano alla qualità del cibo e della nutrizione. E in generale, vuol dire essere consapevoli di far parte di un progetto più ampio, in interconnessione con istituzioni, realtà produttive, altre scuole, ecc.., e imparare a fare rete.

«Essere una Cittaslow - ha spiegato Migliorini - per noi significa contaminare le frazioni con uno scelte e segnali che sottolineino l’importanza di mettere al primo posto la qualità della vita, il mondo di relazioni e le prassi di gestione sociale, economica ed educativa sostenibili. Essere una scuola dell'infanzia slow, analogamente, si traduce nell’affrontare la quotidianità scolastica e l’insegnamento osservando i ritmi dei piccoli e della natura, in una dimensione più umana ed ecologica».