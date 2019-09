Due borse di studio di Art Voice Academy per le promesse del canto

Due borse studio per permettere a due giovani cantanti di muovere i primi passi nel mondo della musica. Si chiama “Young Pop Rock Music Award” l’iniziativa di Art Voice Academy, il centro di alta formazione nato nel 2003 a Castelfranco Veneto da un progetto del Maestro Diego Basso e oggi divenuto punto di riferimento in Veneto e in tutta Italia per la musica pop, rock, jazz e musical. Giunto alla sua seconda edizione, il concorso prevede un anno di formazione in Art Voice Academy per il percorso accademico in canto pop 2019/2020. Art Voice Academy mette a disposizione le due borse di studio (valore pari a 3.500 euro ciascuna) grazie al sostegno di Ornella e Walter Faoro e a Modi Nuovi che dedica questa iniziativa a "Paola e Angelo Moresco".

«Abbiamo deciso di ripetere questa iniziativa, lanciata l’anno scorso, perché desideriamo che i giovani talenti abbiano la possibilità di dimostrare il loro valore -sottolinea il Maestro Diego Basso, Direttore d’Orchestra, Direttore Artistico Art Voice Academy e Presidente della Commissione artistica- Le voci di oggi saranno la musica di domani e Art Voice Academy è un luogo dove il talento, la musica e l’impegno si uniscono al piacere d’imparare e stare insieme. La formazione include inoltre anche esperienze in palcoscenico e la possibilità di prendere parte al concerto AVA LIVE 2020 con l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta da me».

Il bando si rivolge a giovani cantanti di età tra i 14 e i 30 anni, di qualsiasi nazionalità, provenienti dall’Italia o da altri Paesi europei o extra-europei, con comprovata conoscenza della lingua italiana e/o inglese. La scadenza per presentare la propria candidatura è il 15 ottobre 2019 mentre le audizioni avranno luogo presso la sede di Art Voice Academy domenica 20 ottobre 2019.

APERTE ANCHE LE ISCRIZIONI 2019-2020

In Art Voice Academy sono già aperte anche le iscrizioni per l'anno accademico 2019-2020 del percorso Young, rivolto a giovani e adulti, dai 14 anni in su. Il percorso accademico include i corsi fondamentali e complementari in tecnica vocale e repertorio, canto, canto corale, teoria, ritmica e percezione musicale, dizione e recitazione, pianoforte complementare, musical theatre, armonia, jazz ed interplay. Inoltre è possibile conseguire la specializzazione di tre anni in pop, jazz e musical theatre. Per i bambini dai 6 ai 14 anni, l'accademia ha invece studiato un percorso didattico che si basa sulle discipline artistiche del canto, del canto corale, dello strumento, della musica e del teatro offrendo un’opportunità di crescita e scoperta personale, una formazione artistica che accompagna i partecipanti nelle varie età dello sviluppo. Tra le novità di Art Voice Academy per il 2019 vi è la formazione dedicata allo strumento e alla musica d’insieme. Un percorso educativo che ha assunto nel corso degli anni un ruolo fondamentale e complementare al canto. «Lo studio dello strumento consente agli allievi di imparare un nuovo linguaggio, le regole che lo governano e la disciplina necessaria a raggiungere dei buoni risultati – spiega Basso - ma è anche un prezioso supporto per coloro che seguono i corsi di canto, poiché rafforza la padronanza dello strumento “voce”«.

Art Voice Academy crede molto nei talenti giovani e giovanissimi: la sua filosofia prevede infatti la scelta di mettere gli strumenti a disposizione gratuita dei bambini per due anni per consentire a tutti di avvicinarsi alla musica.

Tutte le info e modalità di partecipazione sul sito www.artvoiceacademy.it

Per ulteriori informazioni: progetti@artvoiceacademy.it oppure Tel. +39 0423.724750 | 327.958 8858