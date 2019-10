Tendenze d’arredo: il calore autunnale

Come posso rendere accogliente la casa per l'autunno? Anche se un rinnovamento totale potrebbe non essere stato preventivato, ogni spazio, può essere un po' mutato e avere vita nuova, per una nuova stagione, senza effettuare grosse spese. Segui questi consigli, per aiutare a preparare e decorare la tua casa per l'autunno.

Colore stagionale inaspettato

Potresti essere tentato di emulare le foglie che cadono e optare per rossi, gialli e arance, ma non aver paura di giocare con sfumature inaspettate. Usa tavolozze autunnali con oro, rosa pesca e verdi freddi, che vanno dallo smeraldo all'alzavola. Questi colori, funzionano particolarmente bene per l'autunno e sono una nuova alternativa alla ruggine, al marrone, all'arancio e ai gialli convenzionali. Se preferisci i classici colori autunnali, considera di aggiungere alcune sfumature uniche alla tua tavolozza, come i punti di viola intenso e nero nel soggiorno, portando bellissimi gialli dorati, abbinati a toni gioiello, per un tocco inaspettato al tuo arredamento.

Scegli il nature

Un modo semplice per rinfrescare la tua dimora in autunno? Aggiungi alcune piante d'appartamento ! Le piante grasse possono sorprenderti anche d’inverno, molti le associano all’estate, ma abbinate al legno stagionato e foglie, fanno subito autunno.

Zucche non solo buone da mangiare

Le zucche, sono uno degli oggetti autunnali più amati, da incorporare nella tua casa. Cerca varietà uniche in diverse forme, dimensioni e colori, per un look personalizzato: piccole zucche a grappoli sui ripiani del tavolo, sulle ghirlande, sui ripiani e che, sono dipinte di qualsiasi colore tranne l'arancione. Per far durare più a lungo le zucche, assicurati di sistemarle in un luogo fresco e asciutto e maneggiale con cura. O crea lussuose zucche di velluto per decorazioni autunnali fai-da-te, che puoi usare anno dopo anno.

Morbidi cuscini

Per un facile aggiornamento autunnale, acquista fodere per cuscini, in particolare in ricchi velluti e tweed. Scegli una tavolozza di colori inaspettata, per un tocco divertente. Metti in mostra sul divano del soggiorno, cuscini in velluto grigio scuro e chartreuse, abbinati a colori “deliziosi" tra cui, prugne e viola, il must di questa stagione.

Pronta all’ acquisto? Vediamo dove:

Scultura da parete

Abita Arreda- Arredo casa - Str. Feltrina, 216, 31100 Treviso TV