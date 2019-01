Isolamento acustico delle abitazioni, impresa trevigiana segnalata da Il Sole 24 Ore

L’allegato settimanale Living, in edicola domenica scorsa con il prestigioso quotidiano economico, dedica un dossier alle più innovative tecnologie antirumore e indica come esempio virtuoso Vivo Residence, a Ponzano Veneto, ultima realizzazione dell’impresa trevigiana guidata da Claudio Crema. L’allegato settimanale Living, uscito domenica 27 gennaio con Il Sole 24 Ore, ha dedicato alle nuove tecnologie per l’isolamento acustico delle nuove abitazioni un ampio dossier, nel quale spicca come unico esempio un residence trevigiano, il Vivo di Ponzano Veneto, ultima realizzazione di Crema Costruzioni Snc.

La grande attenzione all’aspetto dell’isolamento acustico è da sempre un tratto distintivo dell’azienda di Ponzano e Vivo in particolare vanta un abbattimento del rumore in tutte le sue tipologie, sia quello aereo (televisione o musica ad alto volume o voci) sia quello da calpestio e degli impianti, pari a 77 decibel grazie all’utilizzo di una tecnica costruttiva “box in box”. Ogni unità è una cellula indipendente, rivestita su sei lati da strutture portanti a grande massa che formano una sorta di “seconda pelle” fonoassorbente: gli appartamenti del residence Vivo sono dunque completamente isolati sia da quelli affiancati sia da quelli sovrapposti, tanto da essere definiti “appartamenti ad effetto casa singola”.

Le prestazioni raggiunte garantiscono un isolamento acustico di gran lunga superiore ai rigidi requisiti previsti per la “classe A acustica” della futura normativa che obbligherà ad affiancare il certificato relativo all’isolamento acustico a quello energetico. «Nel nuovo è dimostrato che si può andare ben oltre i limiti di legge. – ha spiegato nell’articolo de Il Sole 24 Ore Claudio Crema, titolare di Crema Costruzioni – Questo grazie a maestranze sempre più preparate, capaci di lavori sartoriali. In acustica la precisione è essenziale». Vivo non è tuttavia solo elevate prestazioni nell’acustica, è in generale un complesso che mira ad offrire il massimo benessere con il minimo consumo di risorse e, ispirandosi all’esperienza dei paesi nordeuropei, promuove basso consumo e alta vivibilità.

Climatizzazione con impianti radianti a bassa temperatura con pompe di calore specifiche ad elevata efficienza, produzione di acqua calda sanitaria in buona parte ottenuta a costo zero mediante l’utilizzo dell’energia solare, impianto fotovoltaico condominiale intelligente che sfrutta ed accumula mediante boiler la maggior parte dell’energia per utilizzarla direttamente: attraverso queste ed altre tecnologie innovative si genera il minor dispendio possibile di energia unito alla minor emissione possibile di inquinamento. Crema Costruzioni, l’impresa costruttrice con più alloggi certificati Casa Clima in provincia di Treviso (70 abitazioni), mette a frutto nella progettazione e ideazione di Vivo tutta l’esperienza maturata in oltre cinquant’anni di attività nella ricerca e nello sviluppo di materiali e tecnologie di alta qualità.