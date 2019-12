Il camino: come e quando pulirlo

Di tutte le faccende che si effettuano in una casa, è probabile che la pulizia del camino non sia in cima alla tua lista. Mentre sei raggomitolato davanti al camino a guardare le fiamme scoppiettanti, l'accumulo di fuliggine e i residui infiammabili non sono esattamente cose romantiche a cui pensare. Essere consapevoli che averlo, significa anche saperlo gestire e manterlo correttamente, per poterne godere, è un primo grande passo per non trovarsi in situazioni disagevoli o peggio, correre ai ripari per danni più ingenti. Vediamo come fare.

Pulizia

Prima di accendere il camino in questa stagione, dovresti aver compiuto con diligenza, una’ ispezione e pulizia corretta. Evitare importanti manutenzioni ordinarie del camino, possono causare grossi (e costosi) problemi. Si stima che 25.000 incendi domestici, siano proprio causati da camini maltenuti. È possibile eseguire da soli questa manutenzione domestica, ma la maggior parte dei proprietari di case, necessita l'aiuto di un servizio di pulizia specializzato. È un lavoro potenzialmente pericoloso e molto sporco e quindi se non si è in grado, meglio lasciato ai professionisti nella maggior parte dei casi.

Perché dovresti pulire il camino?

Una sola parola: sicurezza. Mantenere pulito il camino, aiuta a prevenire gli incendi domestici. Si consiglia la manutenzione annuale, che comprende pulizia e ispezione. Quando accendi un fuoco nel tuo camino, accadono due cose: si accumula la fuliggine del camino e il creosoto, che è un residuo pesante, denso e oleoso, simile al catrame (un sottoprodotto della legna che brucia). Mentre la fuliggine è più facilmente rimovibile, il creosoto si attacca al rivestimento del camino, che può essere pericoloso, perché estremamente infiammabile. Per riassumere, più creosoto, maggiore è il rischio di incendio.

Puoi farlo da solo

Se vuoi risparmiare un po' di denaro, puoi rimuovere da solo la fuliggine del camino. Ma la sicurezza viene prima di tutto: non si tratta di qualsiasi lavoretto fai-da-te. Prendi le giuste precauzioni di sicurezza e pensa in modo lungimirante, potrai risparmiare del tempo prezioso e noie nel ripulire un pasticcio in seguito. Prendi le misure adeguate per proteggere l'interno della tua casa: usa teloni di plastica per sigillare l'area da tutta la polvere, proteggi te stesso, con l'attrezzatura appropriata (occhiali protettivi, una maschera antipolvere, una robusta scala) e acquistare i giusti tipi di spazzole per camino, per eseguire il lavoro.

Come si pulisce l'interno di un camino?

Le spazzole per camino, sono gli strumenti adatti per la pulizia della fuliggine del camino. Ma non è così semplice, dal momento che c'è una serie di forniture necessarie per l'interno e l'esterno della tua casa da considerare, prima di affrontare questo compito.

Quanto costa pulire il camino?

Dipende da dove vivi, ma in generale, ottenere la pulizia professionale del camino, si aggira intorno ai 300 euro, in presenza di creosoto, probabilmente, porterà il prezzo, a lievitare.

In presenza di un camino a gas?

Come per un impianto a legna, i camini a gas devono essere ispezionati e puliti anch’essi una volta all'anno. Gli stessi problemi (accumulo di creosoto e fuliggine) si verificano allo stesso modo, nei camini delle stufe a legna, come in quelli normali. La pulizia dovrebbe avvenire ogni anno, ma il processo di pulizia di un tubo della stufa a legna è su scala minore.

Ricorda, la sicurezza prima di tutto!

Per la pulizia del tuo camino:

