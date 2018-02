Sette alberi vecchi e pericolanti lungo il ciglio della strada: il Comune ordina di abbatterli

RESANA “La situazione sarà monitorata e, se necessario, i tigli saranno tagliati quanto prima”. Nel centro abitato di Resana, lungo via Martiri, a ridosso della strada che porta al semaforo di via Vittorio Veneto, lo “stato di salute” di alcuni alberi è precario e l’amministrazione comunale ha già pensato di intervenire in maniera drastica.

“Un paio di anni fa un grosso tiglio è caduto proprio in mezzo alla strada – ha dichiarato il sindaco Stefano Bosa – si è sfiorata la tragedia e cose simili non possono più accadere. Vista la situazione precaria di molti tigli abbiamo deciso subito di intervenire con una prima indagine che non ha fatto altro che confermare quella che prima era solo una sensazione ovvero che alcuni tigli purtroppo devono essere abbattuti quanto prima”. Le piante presenti lungo il viale principale del centro abitato di Resana dimostrano tutta la loro età, una cinquantina di anni circa. A “rischio” sarebbero ben sette piante su un totale che sfiora le sessanta unità. “Queste piante subiscono quotidianamente un passaggio di circa 30 mila automezzi – ha aggiunto il sindaco – alcune sono state colpite da un fungo che ne rovina il fusto e c’è il rischio che questi grossi alberi possano cadere … non possiamo rischiare oltre, abbiamo deciso di incaricare un nuovo professionista per una ulteriore indagine che ci dia subito le indicazioni per tagliare i tigli a rischio”. Le piante abbattute non saranno rimpiazzate. “Nell’attuale sede per ora certamente no – ha concluso il sindaco – non c’è lo spazio per porre a sedime dei nuovi tigli a ridosso della strada ma non rinunciamo comunque a continuare a mettere a dimora altre piante in altri posti così come è stato fatto anche nello scorso autunno quando circa cento piante sono state impiantate, grazie alla collaborazione della Pro Loco, negli spazi verdi adiacenti alle scuole elementari. Creare dei “polmoni” verdi a ridosso dei centri abitati è uno dei nostri obiettivi, già abbiamo a disposizione il “bosco del pettirosso” ma anche altre aree verdi potrebbero “compensare” le aree dove invece lo smog è imperante”. Abbattere i tigli sarà una decisione di sicuro dolorosa ma necessaria per l'incolumità di tutti gli automobilisti e i residenti del comune trevigiano.