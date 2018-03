Lutto nel mondo del calcio, Addio al direttore sportivo Sergio Pinzin

MOTTA DI LIVENZA Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sergio Pinzin. E' stato dirigente della Liventina e del Pordenone. Solo tre mesi fa gli era stato diagnosticato un tumore - come riporta il Gazzettino di Treviso - il quale non gli ha lasciato scampo e se l'è portato via all'età di 52 anni. Originario di Portogruaro, ha dedicato una vita al mondo del Calcio, prima in campo poi come direttore sportivo professionista molto noto in Veneto e Friuli. Tra i suoi tanti successi la storica promozione in serie D del Pordenone nel 2013. Nonostante la malattia, Pinzin non aveva voluto mollare la squadra e il suo luogo di lavoro. Lascia la moglie Lorenza e la figlia Greta. Domani, 7 marzo, alle 15.30, l'ultimo saluto nella chies parrocchiale di Lugugnana di Portogruaro.