Admo incontra gli studenti delle scuole superiori per sensibilizzarli sulla donazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

CONEGLIANO Ci sono alcuni miti da sfatare, il Midollo Osseo non è il Midollo Spinale. Diverse patologie vengono curate con la donazione del midollo osseo, le più conosciute sono leucemie, mielomi e linfomi. Chi è ammalato ha bisogno dell’aiuto di tutti, ha bisogno di un Donatore compatibile, geneticamente uguale per potersi sottoporre a trapianto, unica terapia salvavita. La compatibilità tra Donatore-Ricevente è 1 su 100 mila, un numero che fa paura per chi è condannato alla malattia. Un numero però che può essere abbattuto con l’aiuto di tutti. Iscriversi al registro dei potenziali donatori di midollo osseo, IBMDR, non significa donare, ma significa mettersi a disposizione, vuol dire esserci quando il nostro fratello genetico ha bisogno di noi. Iscriversi è una scelta che deve essere fatta in maniera responsabile e consapevole, chi sceglie di iscriversi sa che il suo Dono potrà fare la differenza per chi è in attesa di trapianto, il suo Dono è Vita! Nessun rischio per il Donatore, solo tanta gioia e la consapevolezza di aver aiutato una persona in difficoltà. I requisiti necessari per potersi iscrivere a questo registro sono i seguenti: età compresa tra i 18/35 anni, pesare più di 50 kg e essere in buona salute. Per iscriversi ci si reca presso il centro trasfusionale, si fa un semplice prelievo di sangue venoso e un colloquio con il medico. Da qui i dati genetici del potenziale donatore saranno inseriti nel registro IBMDR e si verrà contatti solo in caso di compatibilità.