Castagnole, "ladri-acrobati" saccheggiano i negozi del centro commerciale Aliper

PAESE Ladri acrobati in azione nella notte tra giovedì e venerdì all'interno del centro commerciale Aliper di Castagnole di Paese, in via Bruxelles. Ignoti, dopo aver messo ko telecamere e sistemi d'allarme, sono penetrati all'interno del centro passando attraverso alcuni lucernari sul tetto: da qui i malviventi si sarebbero calati con alcune funi a caccia di refurtiva di ogni tipo. I "ladri-acrobati", sicuri di non poter essere disturbati, hanno avuto il tempo per colpire causando danni ingenti ai vari negozi presenti in galleria. I malviventi, attraverso le botole sulla copertura sono scesi e risaliti dal negozio "outlet Alì" (rubate cinture in pelle, borse di varie griffe, capi d'abbigliamento per un valore di 15mila euro), nel negozio di ottica "Vista expert" (presi occhiali da sole e da vista di vari marchi per un bottino di 14mila euro) e quindi all'interno del bar Lara" (sparito qui un tablet del valore di 200 euro e il fondocassa di 1200 euro). Qui, causando danni molto ingenti, i ladri hanno forato una parete e si sono introdotti all'interno dal negozio di elettronica "Computerlandi" (rubati computer e telefoni per un bottino di 7mila euro), saccheggiandolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Montebelluna che ora indagano sull'accaduto.

Saranno acquisite le immagini delle altre telecamere presenti in zona e lungo la vicina strada statale Feltrina, probabile via di fuga utilizzata dai "ladri acrobati". "I danni sono stati molto ingenti -spiegano dall'azienda- sono state disattivate telecamere e allarmi e questo ci induce a pensare che siano dei professionsiti quelli che hanno colpito". Non è la prima volta che i ladri prendono di mira l'Aliper di Castagnole, un "boccone invitante" per i malviventi perchè isolato dalla strada principale e dalle abitazioni. Era il 3 aprile del 2012 quando un gruppo di malviventi assaltò all'alba il centro commerciale: con un'auto usata come ariete, una vecchia Y10, vennero mandate in frantumi le vetrate all'ingresso. I ladri, una volta dentro, depredarono soprattutto la profumeria Unix e la gioielleria "Sarni oro", salvo poi dileguarsi a bordo di un'altra auto.