Angela Colmellere sempre più nel mirino: questa volta per un pranzo "offerto"

MIANE Prima le polemiche per un manifesto elettorale con una pistola, ora quelle in merito ad un presunto pranzo "offerto" nel bellunese. Non c'è proprio pace in questi giorni per Angela Colmellere, sindaco di Miane e capolista alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale Veneto 1 di Treviso-Belluno per le elezioni 2018 con la Lega Nord.

L'ultimo episodio in ordine di tempo sarebbe avvenuto all'interno di un ristorante del bellunese dove la Colmellere si trovava in compagnia di due persone che, secondo quanto riportato su Facebook da Michele Pagos (ex candidato sindaco proprio a Miane) presente all'interno del locale, avrebbero fatto pressione sul titolare della struttura per fa si che il pranzo, circa 30 euro a persona, venisse loro offerto in ragione del fatto che la Colmellere è attualmente candidata alle prossime elezioni. Come però riporta "il Gazzettino", Pagos si è allontanato prima che i tre commensali finissero di mangiare, ma poi, qualche ora dopo, si è trovato i carabinieri alla porta di casa.

Galeotto sarebbe stato infatti un post pubblicato su Facebook nel quale Pagos riportava la vicenda, senza però nominare il ristorante o la protagonista del fatto, anche se il sindaco Colmellere si è subito riconosciuta, tanto da sporgere querela per diffamazione alla stazione dei carabinieri più vicina. Militari che quindi, poco dopo, si sono presentati a casa dell'uomo per chiedere spiegazioni e consigliare di rimuovere il post sul social network primi di ulteriori azioni legali, canellazione che però l'ex candidato sindaco aveva già effettuato. Insomma, un ennesimo episodio che "prende di mira" l'attuale primo cittadino di Miane, ormai da giorni nell'occhio del ciclone.