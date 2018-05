Bufera a Cavaso, Pro Loco dice No alla festa della birra

CAVASO DEL TOMBA "Purtroppo quest'anno 2018, la Bier Fest di Cavaso del Tomba, nei tempi e luoghi consueti, NON AVRÀ LUOGO. Coloro che, per 24 anni ci hanno dato aiuto e supporto, hanno all'ultimo rinunciato alla loro mansione, impedendoci, di fatto, dati i tempi cortissimi, di riorganizzare la festa. A breve, presso altro luogo, la festa riprenderà vita ed entusiasmo!". E' quanto si legge sul profilo Facebook "Bier Fest Cavaso Del Tomba". Un annuncio informale sui social che ad un mese dalla consueta festa nel tendone comunale, la quale richiama ogni anno migliaia di visitatori, ammutolisce l'intera comunità di Cavaso. In paese non si parla d'altro - come riporta la Tribuna di Treviso - e le parole della Pro Loco di "esportare" il format in altri lidi sembra aver scatenato diversi scontri.