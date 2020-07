Anziana esce di casa e scompare: il paese si mobilita per ritrovarla

Ore di grande apprensione a Santa Lucia di Piave dove, da quasi 24 ore, non si hanno più notizie di Dota Aninca, 83enne residente nel Comune trevigiano, uscita di casa giovedì pomeriggio per una passeggiata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco Riccardo Szumski ha chiesto l'intervento di carabinieri, la Protezione civile e vigili del fuoco. Ai nostri microfoni il primo cittadino ha spiegato: «In queste ore l'elicottero dei vigili del fuoco sta sorvolando l'intero territorio comunale. Nelle prossime ore arriveranno anche i sommozzatori per avviare le ricerche in un canale dove l'anziana signora potrebbe essere finita». Sembra che, a causa dell'età avanzata, l'anziana non sia più riuscita a trovare la via di casa passando fuori tutta la notte appena trascorsa. Nella prima mattinata di oggi tutto il paese si è mobilitato nelle ricerche. Conclude Szumski: «Al momento non è esclusa nessuna pista, dallo smarrimento dovuto all'età fino al suicidio: la speranza è ovviamente quella di ritrovare la signora il prima possbile».