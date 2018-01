Esce dal rifugio e viene colpito da un infarto, i poliziotti gli salvano la vita

VAZZOLA La polizia di Belluno è dovuta intervenire in questo week end sulle piste di Arabba per soccorrere un uomo di 45 anni colto da malore. L’uomo, di Conegliano ma residente a Vazzola, si è sentito male poco dopo essere uscito dal rifugio che si trova lungo la pista “Ornella” e si è accasciato sulla neve. Gli agenti del “Soccorso Piste” sono immediatamente intervenuti tentando di rianimare lo sciatore, anche attraverso l’utilizzo del defibrillatore in dotazione agli operatori. I soccorsi sono proseguiti per circa 30 minuti fino all’arrivo dello staff medico elitrasportato. E’ stato necessario, infatti, il trasferimento del paziente con l’elicottero verso l’ospedale di Belluno, dove è stato operato e posto in rianimazione; le sue condizioni ad oggi sono migliorate ed è fuori pericolo. L’operato degli agenti della polizia in questo caso è risultato determinante per scongiurare il peggio.