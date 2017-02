Rapina al ristoratore, è caccia alla banda: spunta l'ipotesi del basista

ARCADE Sarebbero originari dell'est Europa si sarebbero serviti delle informazione di un basista, forse un connazionale che vive nel nostro territorio. Questo il profilo della banda protagonista della rapina avvenuta domenica sera, poco dopo le 20, all'interno della villetta di via Montello ad Arcade in cui vivono Valter Saccon, 63 anni, titolare del ristorante “Ai tre pioppi”, e la moglie Assunta Sordi, 58 anni. I malviventi, penetrati dal retro dell'abitazione, hanno sorpreso Saccon mentre stava posteggiando l'auto nella sua proprietà e dopo averlo minacciato con una pistola sono entrati in casa dove si trovava la moglie del ristoratore. “Stai tranquillo, dacci i soldi e non ti succederà nulla”: così ha detto uno dei banditi, travisati con un passamontagna e con una cadenza tipica dell'est Europa. Solo uno dei malviventi, pare, parlava un italiano perfetto.

I rapinatori, ottenuti 400 euro, hanno poi legato con una sciarpa marito e moglie, rinchiudendoli in una stanza del primo piano e si sono poi dileguati a bordo della golf di Assunta Sordi. La vettura è stata ritrovata poco dopo in una zona di campagna, abbandonata. Il bottino del colpo, molto esiguo, non ha certamente soddisfatto la banda che forse si aspettava di mettere le mani su una cifra di denaro molto più ingente. Oltre al terzetto di banditi potrebbe aver collaborato al colpo anche un quarto uomo, un “palo” che forse si trovava all'interno o nei paraggi del ristorante che si trova a neppure 200 metri dalla villetta dei Saccon. I carabinieri, oltre ai rilievi svolti all'interno dell'abitazione e sulla vettura rubata, stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro di Arcade ma purtroppo, finora, nulla sarebbe emerso.