Spacciavano marijuana ai minorenni: arrestati un 24enne ed una 22enne

Il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Padova, nei confronti di P. T., uomo 24enne di Fontaniva (PD) e di A. K., donna 22enne di Galliera Veneta (PD). All'esito di un'articolata indagine iniziata dal territorio della Castellana, è emerso che i due arrestati hanno venduto marijuana a giovanissimi assuntori, anche minorenni, tra il 2016 e lo scorso febbraio in prossimità di luoghi di aggregazione giovanile e parchi pubblici dei comuni di Cittadella, Galliera Veneta e Tezze sul Brenta(VI). L'uomo è stato così portato nel carcere di Padova, mentre la donna in quello di Venezia.