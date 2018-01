In casa un etto e mezzo di marijuana, due denunciati per spaccio

CASTELFRANCO VENETO Operazione anti-droga del nucleo radiomobile di Castelfranco Veneto. A finire nei guai due uomini, entrambi italiani di 34 anni, residenti nell'asolano e nella castellana, che sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni domiciliari all'interno delle abitazioni in cui i 34enni vivono sono stati sequestrati semi di canapa, un etto e mezzo di marijuana e cinquemila euro in contanti, probabilmente frutto dell'attività di spaccio. La droga, nascosta, era contenuta in alcuni barattoli di vetro.

Nel corso della giornata di ieri i carabinieri della stazione di Fonte hanno denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere un ragazzo di 19 anni, della zona. Il giovane, con precedenti, è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di un coltello a serramanico.