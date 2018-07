Incendio in autostrada: automobile avvolta dalle fiamme

GODEGA DI SANT'URBANO In una domenica di traffico molto sostenuto per chi si trova in viaggio sulle strade del Nordest, un pericoloso incendio si è verificato lungo l'autostrada A28 Conegliano-Pordenone.

Poco dopo le dieci del mattino infatti una Lancia Lybra ha preso fuoco mentre era in corsa in direzione Portogruaro, all'altezza del comune di Godega di Sant'Urbano. A provocare il rogo improvviso sarebbe stato un problema tecnico che ha iniziato a far fumare il motore della vettura. Fortunatamente la persona alla guida del mezzo, M.E. un ventitreenne di Conegliano, è riuscita ad accostare il veicolo lungo la corsia d'emergenza e, dopo essere uscito dall'auto, ha subito chiamato sul posto i soccorsi. Pochi minuti dopo i vigili del fuoco di Conegliano hanno iniziato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. La macchina avvolta dalle fiamme ha riportato danni gravissimi. Le operazioni di spegnimento, andate avanti per diverse ore, non hanno influenzato il traffico lungo l'autostrada rimasto scorrevole per tutta la mattinata.

