Scontro tra camion in A4, blocchi di metallo da 50 quintali sull'asfalto

In questi minuti, ore 16,30, il personale di Autovie è impegnato nel recupero del materiale ferroso (si tratta di parallelepipedi di 50 quintali l’uno) perso dal carico di un autoarticolato che si è scontrato con un altro mezzo pesante. Lo schianto è avvenuto verso le 14,00 nel tratto tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Le operazioni sono alquanto complicate per il peso di questi materiali che hanno invaso parte della carreggiata e si sta procedendo con mezzi speciali dotati di forche. La coda nel tratto autostradale ha raggiunto i tre chilometri e il traffico viene al momento reindirizzato sulla A27 con rientro sulla A4 attraverso la A28.