Banca Prealpi con gli Alpini: ecco il concerto “Oh bianca Luna!” in Auditorium

TARZO Banca Prealpi in campo per il raduno Triveneto del Terzo Raggruppamento degli Alpini, in programma dal 15 al 17 giugno a Vittorio Veneto. L’istituto di credito cooperativo sarà infatti partner fondamentale, in rappresentanza del territorio dove operano i gruppi e la sezione ANA di Vittorio Veneto. La Bcc ha inoltre messo a disposizione del Coat, il comitato organizzatore guidato dal Presidente Francesco Introvigne, il prestigioso Auditorium della sede centrale di Tarzo per il secondo concerto corale di Aspettando il Triveneto del Centenario, dal titolo “Oh Bianca Luna”, con il coro Ana di Vittorio Veneto, il coro Ana di Feltre e il Coro della Brigata Cadore, che si terrà sabato 24 marzo dalle ore 20.30.

“La collaborazione con l'ANA rappresenta un continuum nella tradizione e nella storia di Banca Prealpi – conferma infatti il Presidente, Carlo Antiga - le nostre esperienze hanno origini diverse, ciononostante abbiamo molto da condividere: tradizione, valori e soprattutto la ferma volontà di lavorare per il benessere e la crescita della comunità. Con la sezione di Vittorio Veneto abbiamo collaborato in tantissime occasioni: dalla realizzazione del monumento delle Penne Nere, agli interventi a favore dei terremotati dell’Aquila, dal recupero stazione di Vittorio Veneto con l’apertura della sede dell’associazione, solo per citare qualche esempio. Il “viaggio” verso il raduno triveneto di Vittorio Veneto è un ulteriore tassello che si aggiunge a questo lungo cammino.”

Il cammino verso il raduno vede, appunto, per sabato prossimo un nuovo evento per preparare l’atmosfera alpina con il coro sezionale Ana diretto da Carlo Berlese che presenterà nell’occasione la sua ultima fatica, il Cd che è anche il titolo della serata corale “Oh Bianca Luna!”: a fare da padrini per l’occasione un gruppo corale di altissimo livello come il Coro della Brigata Cadore diretto da Michele Segato, e il coro Ana di Feltre, direttore Aldo Speranza. Nella serata ci sarà anche l’ufficializzazione del rapporto stretto tra la Banca Prealpi e la sezione Ana di Vittorio Veneto per la riuscita ed il successo del Raduno alpino del Centenario. Su questo il presidente della sezione ANA, Francesco Introvigne sottolinea il l’importanza del connubio non solo economico: “Banca Prealpi è una realtà ben radicata sul territorio in cui operano i 19 Gruppi della Sezione Ana, ha sempre condiviso e sostenuto le tante attività degli Alpini, tanto per le nostre comunità locali, quanto, tramite la Sezione, in soccorso alle popolazioni colpite da calamità. Quest’anno, in particolare, ha unito gli sforzi per sostenere quel grande, unico ed irripetibile evento che è il Raduno degli Alpini del 3° Raggruppamento. Ci è richiesto certo un grande sforzo organizzativo in risorse umane, materiali e finanziarie, ma, grazie alla condivisione ed alla cooperazione, e Banca Prealpi ne é un illustre esempio, ce la faremo. Grazie”.