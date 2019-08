Si sente male in vacanza in Salento: muore bimba di un anno

E' morta nelle scorse ore la bambina di 1 anno ricoverata da alcuni giorni al Policlinico di Bari dopo essere stata trasportata dal Salento a seguito di un malore improvviso mentre si trovava al mare con i genitori, in località Spiaggiabella.

La piccola, originaria di Pordenone, si era sentita male due giorni fa: inizialmente era stata ricoverata all'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce, per poi essere trasportata in elisoccorso verso un'altra struttura. Il trasferimento previsto era all'ospedale Bambin Gesù di Roma ma nel corso del viaggio, il personale a bordo ha optato, a causa della gravità della situazione, per Bari. La bambina è stata ricoverata al Policlinico di Bari per due giorni: il decesso è avvenuto questa mattina. In base ai primi accertamenti, la piccola, la quale avrebbe avuto una malformazione congenita, avrebbe subito un'emorragia cerebrale a causa di un'aneurisma. I genitori hanno optato per la donazione degli organi.