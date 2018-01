Studentessa trevigiana trova 1400 euro in un borsello in stazione e li restituisce subito

GAIARINE "Tutto è bene quel che finisce bene" dice il detto. Ed è stato proprio così per una 70enne pordenonese, ma originaria di Venezia. Come difatti riporta "la Tribuna", la donna ha perso un borsello contenente denaro, carte di credito e sterline mentre si apprestava a prendere il treno alla stazione ferroviaria di Sacile nella giornata di giovedì. La fortuna ha però voluto che poco dopo ad imbattersi nel borsello ancora pieno sia stata una ragazza di Franceigo di Gaiarine che, una volta capito quanto successo, ha subito chiesto aiuto trovando la fondamentale partecipazione di un sottoufficiale in pensione, Franco Di Resta.

L'uomo ha così preso in consegna il borsello per poi portarlo ai carabinieri per tutte le verifiche del caso, tanto che in breve tempo i militari hanno trovato la legittima proprietaria che in giornata è tornata a Sacile a riprendere quanto aveva perso, ossia circa 1400 in euro e sterline. Commossa poi per il gesto dell'uomo e della ragazza, ha voluto rifondere i due (come comunque previsto per legge) con il 10% di quanto ritrovato prima di rincasare con il cuore molto più leggero.