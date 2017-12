Un bosco verticale anche per Treviso: il capoluogo di Marca imita Milano

TREVISO Ancora prima della loro costruzione, i palazzi del bosco verticale di Milano erano diventati un vero e proprio edificio di culto per tutti gli amanti dell'architettura. Si tratta di una serie di grattacieli terrazzati in cui le piante ricoprono in gran parte le facciate dei palazzi dando l'idea di un bosco che si sviluppa verso l'alto.

Un'idea che l'architetto Stefano Boeri, insieme al suo studio, ha voluto esportare anche in altre parti del Mondo. Tra queste non poteva mancare il capoluogo di Marca dove l'archistar italiano porterà il suo bosco verticale lungo le rive del Sile, a pochi metri di distanza dalla zona di Ponte dea Goba. A dare la notizia è "La Tribuna di Treviso" che racconta come il progetto trevigiano dovrebbe comporsi di tre edifici molto più modesti in altezza, rispetto ai grattacieli milanesi. Si tratterà quindi di "boschetti" alti all'incirca sei-sette piani in cui potrebbero trovare posto una sessantina tra uffici e appartamenti. Tutte le unità abitative saranno però caratterizzate dalle inconfondibili terrazze, marchio di fabbrica dello studio Boeri. La zona è una delle più belle della città, a due passi dal camminamento della Restera e, allo stesso tempo, vicinissima al centro cittadino. Il progetto, segretissimo, ha ricevuto molti consensi all'interno dell'ufficio Edilizia Privata di Ca' Sugana. L'iter tecnico e di realizzazione potrebbe però richiedere diverso tempo. Le prime voci parlano di circa due anni per un primo completamento dell'opera, nella speranza che nei mesi a venire non sorgano complicazioni in fase realizzativa. Una piccola perla architettonica nel cuore di Treviso che potrebbe fungere da trampolino soprattutto per il mercato immobiliare del capoluogo di Marca.