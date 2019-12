Precipita dal tetto di casa, 86enne ricoverato con l'elisoccorso

Erano da poco trascorse le 14.50 di mercoledì pomeriggio, 11 dicembre, quando A.M. è precipitato al suolo dal tetto della sua abitazione. L'incidente è avvenuto in Via Campagna a Ramon di Loria.

Una caduta che poteva avere conseguenze fatali per l'uomo, nato nel 1933. L'86enne è stato subito soccorso dai familiari che, capendo al volo la gravità della situazione, hanno subito chiamato sul posto i soccorsi. In aiuto del pensionato è arrivato l'elisoccorso del Suem 118 che ha trasportato l'80enne all'ospedale Ca' Foncello dov'è stato ricoverato in condizioni gravi. L'uomo non sarebbe però in pericolo di vita anche se la caduta improvvisa dal tetto gli ha provocato diversi traumi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi sulla dinamica dell'accaduto. Bisognerà chiarire infatti il motivo per cui l'anziano si trovasse sul tetto dell'edificio da cui è precipitato.