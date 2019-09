Ciclista perde il controllo della bici e cade a terra, trasportato in ospedale

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì, a Caerano San Marco, in via Montello. Un ciclista 69enne, di Massanzago (Padova), è caduto violentemente a terra, forse per un mancamento, e ha riportato lesioni serie. L'uomo è stato soccorso dagli infermieri del Suem 118 e trasportato al Ca' Foncello di Treviso dove è stato medicato. Inizialmente si era ipotizzato che il ciclista potesse essere stato urtato da un'auto ma questa circostanza è stata fortunatamente esclusa dalle forze dell'ordine.