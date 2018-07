Scivola in una scarpata durante un'escursione, muore un 70enne

CALALZO DI CADORE Il corpo senza vita di un 70enne di Santa Lucia di Piave, Franco Brunello, è stato trovato poco dopo le 13 di oggi, martedì, a Calalzo di Cadore. A fare la tragica scoperta è stato un altro escursionista in località Prasaghe. il 70enne, secondo i primi accertamenti, avrebbe violentemente sbattuto la testa contro una pianta o una pietra dopo essere scivolato a valle per alcuni metri.Sembra che l'anziano fosse partito al mattino per una escursione. Il pensionato, sposato, aveva festeggiato il suo settantesimo compleanno lo scorso 25 luglio.

Viveva a Santa Lucia in via Caldevie e aveva raggiunto Calalzo la mattina per un'escursione in giornata. Pensionato, era dirigente della società sportiva “Amatori Calcio Santa Lucia”. Da sempre appassionato di sport, è stato in passato anche arbitro di calcio. Lascia la moglie e un figlio. Franco Brunello era molto noto in paese. “Una famiglia storica e molto numerosa - ricorda il Sindaco di Santa Lucia Riccardo Szumski - siamo tutti sconvolti da quanto accaduto”.