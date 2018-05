Città d’arte e Ville venete: la Camera di Commercio dinamica nell’OGD

TREVISO La Camera di Commercio a meno di 24 ore dall’insediamento della cabina di regia OGD “Città d’arte e Ville venete del Territorio Trevigiano” è entrata nel pieno dell’operatività incontrando i sindaci e i loro rappresentati, di Mogliano Veneto, Preganziol, Silea, Roncade, Casale sul Sile e Monastier per valutare insieme le opportunità che l’organismo può dare al fine di sviluppare programmi di promozione del territorio che tengono conto delle specificità e delle peculiarità di ogni zona territoriale, in una chiave di utilizzo migliore delle risorse, soprattutto a vantaggio delle imprese che operano in questi comuni.

Il Presidente Mario Pozza nell’incontro, a cui ha partecipato anche il Presidente e il Direttore del Consorzio di promozione turistica Marca Treviso, ha ricordato il ruolo che anche la Camera di Commercio può svolgere di collante per l’intera provincia, mettendo a disposizione anche risorse proprie che, assieme a quelle raccolte dai comuni e dalla Regione Veneto possono concretizzarsi in progetti operativi utili per il sistema economico trevigiano. Il proficuo incontro costituirà una base di ulteriore riflessione rispetto alle scelte che ogni singolo comune dovrà fare nelle prossime settimane.