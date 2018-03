Tumori al seno: il camper della Lilt arriva a Casella d'Asolo

ASOLO Nelle mattinate di sabato 7 aprile e 12 maggio, il "Camper Rosa" della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) si fermerà a Casella d'Asolo, in Viale Tiziano, presso l'area del mercato settimanale, a disposizione di tutte le residenti che vorranno sottoporsi gratuitamente a una visita senologica.

Dalle nove del mattino fino a mezzogiorno, sarà possibile effettuare visite di prevenzione per le donne non ancora inserite in un percorso di screening e nelle donne giovani, per una corretta educazione alla prevenzione, grazie alla disponibilità di alcuni medici della Brest Unit dell'Ulss trevigiana e dei volontari della Lilt. “Ringrazio di cuore la Lilt – dichiara il sindaco Mauro Migliorini - per questa importante campagna di prevenzione del cancro al seno. Un' ottima sinergia tra comune, Lilt, Ulss 2 e volontari, nata l'anno scorso in occasione della prima edizione di Asolando in Rosa, che sta investendo sul territorio risorse, personale e strumentazioni per educare e prevenire".

"Ogni cento tumori diagnosticati nella Marca ben quaranta colpiscono il seno - afferma Paolo Burelli, direttore Brest Unit di Treviso - e nel 2016 il responso di cancro alla mammella ha riguardato ben 800 donne. L’unica arma per anticipare il problema è la prevenzione, sia attraverso gli stili di vita che con la diagnosi precoce”. "Nel camper della LILT - aggiunge il presidente provinciale Alessandro Gava - saranno eseguite le visite senologiche gratuite e, laddove necessario, verrà proseguito l'iter diagnostico, negli ospedali dell'Ulss 2. Concludo anticipando che, giovedì 12 aprile, alle 20.30, presso la Sala riunioni della Fornace di Asolo, si terrà una serata di sensibilizzazione dal titolo: Il Tumore della mammella, dalla prevenzione al trattamento, dove si parlerà di corretti stili di vita, il ruolo della mammografia, ma anche di chirurgia conservativa e ricostruttiva".