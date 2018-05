Comunali 2018, presentati i candidati della lista Zaia-Gentilini

TREVISO Presentazione ufficiale oggi, sabato 5 maggio, dei candidati in consiglio comunale per la lista "Zaia-Gentilini". I 32 pretendenti al titolo di consigliere comunale per la futura amministrazione cittadina si sono dati appuntamento sotto la Loggia di Palazzo dei Trecento con il candidato sindaco per il centro-destra Mario Conte, con i due padrini di questa lista lo sceriffo Giancarlo Gentilini e il Governatore del Veneto Luca Zaia. "La strada è ancora lunga, - afferma il candidato sindaco Mario Conte - l'avversario è forte, noi siamo fortissimi. Ora inizia un vero percorso di battaglia politica".

Eccoli i nomi della lista "Zaia-Gentilini": Giancarlo Gentilini, Guido Antonioli, Giuseppe Basso, Giuseppe Biviano, Ines Borgia, Lisa Babolin, Lavinia Colonna Preti, Fabio Capraro, Antonio Dotto, Pierantonio Fanton, Daria Galaverni, Mirella Grespan, Alessandro Gnocchi, Sara Giacometti, Marzia Marchi, Armando Mazzobel, Marco Pinzi, Massimo Panighel, Giorgio Pavan, Paolo Pillon, Davide Rossi, Eduardo Sivori, Patrizia Sartoretto, Antonella Torresan, Elena Taffarello, Mirco Visentin, Wally Grada, Sandro Zampese, Marinella Socal, Vittorio Zanini, Antonello Hrelia, Giancarlo Felici.