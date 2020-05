Bocconi avvelenati: i ladri uccidono una cagnolina per rubare una bici

Non appena ha sentito che qualcuno era entrato in casa ha provato ad abbaiare per mettere in guardia i suoi padroni ma è stata avvelenata con dei bocconi pieni di veleno topicida. E' morta così Aiscia, pinscher di otto anni, avvelenata nei giorni scorsi.

Ad ucciderla uno o più ladri di biciclette che hanno colpito diverse abitazioni in Via Piave a Castelfranco Veneto. Il padrone della piccola Aiscia, P.C., non si dà pace per quanto accaduto e, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato un lungo messaggio per raccontare la vicenda. «Aiscia è morta tra atroci sofferenze, chi la incontrava lungo la camminata del Muson se la ricorda ancora perché la cagnolina era solita camminare su due zampe per fare festa ai passanti. Uccisa per una bicicletta con un boccone riempito di veleno topicida. Per salvare la vita di Aiscia l'avremmo regalata volentieri quella bici - scrive il padrone su Facebook, rivolgendosi poi ai ladri - Se siete furbi consegnatevi alle forze dell'ordine, perché mi sono già attivato per venire a cercarvi e non ci metterò molto a capire chi siete. A tutti i cittadini di Castelfranco, qualsiasi sospetto di persone o ragazzi che vi sembri possa trafficare con bici di valore Mtb o Corsa, perchè rubano solo queste, lasciatemi un messaggio in privato sui social. Potrebbero essere anche persone di mezza età avvistate proprio in questi gioni mentre controllavano la zona a bordo di un'auto bianca» si legge nel messaggio. Un episodio che ha lasciato senza parole i residenti della zona. Gli autori del furto, per il momento, restano a piede libero.