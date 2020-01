Erano scappati di casa durante la serata di Capodanno: ritrovate due coppie di cani

Anche nella giornata di venerdì, come già avvenuto nei giorni scorsi per altri casi simili, i Volontari d'Europa hanno consegnato ai legittimi proprietari due coppie di cani che si erano allontanati da casa in zona Falzé di Piave durante la serata di Capodanno. Le relazioni sono state inviate subito alla Polizia Locale di Sernaglia e al servizio Veterinario dell'Ulss 2. Per i cani di media taglia erano stati avvisati anche i carabinieri della Stazione di Pieve di Soligo. Le Guardie Zoofile dell'Associazione hanno poi comunuque provveduto alla lettura dei microchip con il lettore in dotazione così da individuare i proprietari dei cani e portarli presso la loro residenza. "Ringraziamo coloro che hanno segnalato l'accaduto e i volontari accorsi in tempo al fine di prevenire danni ai cani e alle persone" fanno sapere i Volontari d’Europa.