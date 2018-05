Furgone di un arrotino si incendia, sul posto i vigili del fuoco

CARBONERA Il furgone di proprietà di un arrotino è stato distrutto da un incendio divampato alle 12.40: il mezzo si trovava a Carbonera, in via fiume Melma. A preoccupare i vigili del fuoco di Treviso, intervenuti sul posto per spegnere il rogo, è stata soprattutto l'alimentazione a metano del mezzo. Le operazioni di spegnimento sono durate per circa un'ora. Non si registrano feriti ma il furgone è andato completamente distrutto.