Carnevale senza coriandoli: nessun divieto da parte del Comune

BREDA DI PIAVE In merito a una presunta ordinanza che vieterebbe lo spargimento dei coriandoli durante il carnevale nella frazione di Pero, il comune di Breda di Piave ha voluto precisare che tale ordinanza non esiste e non è mai esistita, neppure tre anni fa come riportato da alcuni quotidiani.

Riguardo lo svolgimento del carnevale a Pero il Comune assicura che la manifestazione, assieme alla presentazione del carro mascherato, vedrà un momento di festa comunitario e sarà realizzata in piena sintonia tra organizzatori del Carnevale e amministrazione comunale, che ha peraltro patrocinato e promosso l’evento. “Tutte le manifestazioni organizzate dalla nostra associazione in programma nel 2018 – commentano da Gruppi Uniti Pero, organizzatori del carnevale – a partire dal Carnevale, sono state pianificate e condivise in sintonia con l’Amministrazione Comunale di Breda di Piave, in assoluta trasparenza e serenità”.