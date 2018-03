Anche a Mogliano Veneto la carta d'identità elettronica: avviate le procedure

MOGLIANO VENETO Il Comune di Mogliano Veneto ha avviato il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica. D’ora in avanti, alla scadenza della carta di identità tradizionale (a partire dal 180° giorno prima della scadenza), e nei casi di smarrimento e furto, denunciati all’autorità giudiziaria, o di deterioramento, i cittadini moglianesi riceveranno la tesserina elettronica. Le Carte di Identità cartacee sono valide fino a scadenza naturale.

Per velocizzare le operazioni di rilascio è possibile prenotare un appuntamento sul sito agendacie.interno.gov.it, nel quale, previa registrazione, si ottiene l’accesso all’agenda degli appuntamenti del comune di Mogliano. Per dare un servizio in più a coloro che hanno poca dimestichezza con queste procedure informatiche, il comune ha messo a disposizione anche un numero verde 800 738 980, tramite il quale prenotare l’appuntamento, attivo lunedì-mercoledì-venerdì dalle 12 alle 14 e martedì-giovedì dalle 14 alle 16. La modulistica è disponile nel sito di Punto Comune. All’anagrafe, con un macchinario collegato con il sistema centrale, verranno raccolti i dati anagrafici, impronte digitali e foto del richiedente. La nuova carta di identità sarà poi recapitata entro 6 giorni lavorativi a cura del Ministero dell’Interno direttamente presso l’indirizzo indicato dall’interessato al momento della richiesta, che può essere suo o quello di un suo delegato espressamente indicato.

I cittadini che lo desiderino, al momento del rilascio della Carta di identità elettronica, possono esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi. “Abbiamo deciso di aderire senza ulteriori indugi al progetto che porterà gradualmente in tutti i comuni le nuove procedure, perché crediamo nelle opportunità che darà ai cittadini ed alla pubblica amministrazione questo processo di digitalizzazione. La nuova carta, inoltre, incrementerà i livelli di sicurezza dell’intero sistema di emissione attraverso sia la centralizzazione della personalizzazione del supporto sia l’adeguamento delle sue caratteristiche ai più avanzati standard internazionali di sicurezza in materia di documenti elettronici”, ha commentato il Sindaco Carola Arena.

La nuova Carta di identità elettronica è realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. La foto è stampata al laser in bianco e nero, per garantire un’ elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre. Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

La validità della Carta di identità elettronica varia a seconda all’età del titolare ed è di 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni, 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni e 10 anni per i maggiorenni. Il costo della Carta è di 22,20 euro per nuovo rilascio o rinnovo e di 27,35 euro per duplicato a seguito di smarrimento o deterioramento e comprende anche le spese di spedizione. Lo Sportello Punto Comune è disponibile per informazioni nel consueto orario di apertura al pubblico.