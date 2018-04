Muore la madre, migranti le occupano la casa

CONEGLIANO Torna nell'abitazione della madre, recentemente scomparsa, ma trova tre ospiti indesiderati. E' accaduto ad un uomo coneglianese nella sera di sabato. Aveva deciso di entrare nella casa della madre che aveva da poco ereditato dopo la sua morte ma l'appartamento era occupato da tre giovani migranti - come riporta la Tribuna di Treviso - i quali molto probabilmente erano entrati per rubare poi hanno deciso di stabilirsi li, trovandola disabitata. Immediatamente chiamati i carabinieiri, i tre stranieri se la sono cavata con una denuncia per violazione di domicilio.