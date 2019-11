Furti in aumento, il Comune aiuta i cittadini a comprare allarmi e videocamere

Allarme furti nelle case di Resana. Il Comune ha deciso di correre ai ripari aiutando le famiglie che installeranno nelle abitazioni videocamere e sistemi di allarme.

Con il progetto “Casa protetta” la giunta comunale ha pubblicato un bando che consentirà ai residenti di chiedere un contributo di 500 euro per cercare di mettere in sicurezza la propria abitazione. «Dopo aver dato il via ad un vasto progetto di videosorveglianza nelle aree pubbliche assieme agli altri comuni dell’Unione della Marca occidentale ora abbiamo pensato di intervenire anche nelle abitazioni private – ha detto il sindaco Stefano Bosa nel presentare l’iniziativa – purtroppo il periodo è quello peggiore per la sicurezza, un periodo dove i malviventi stanno imperversando ed ecco allora l’invito a dotarsi di sistemi di allarme e di videosorveglianza, sistemi che sono sicuramente costosi ma che potranno trovare da parte del Comune un contributo pari al 50% della spesa, sino ai 500 euro. Inoltre c’è il credito di imposta pari al 50% che può aiutare davvero ad intervenire con questi sistemi a nelle abitazioni. E’ il momento giusto per farlo». In tutto l’amministrazione comunale ha messo sul piatto quindicimila euro che potranno poi essere “rimpinguati” in caso di necessità e se ci saranno ulteriori possibilità. «Sulla sicurezza abbiamo investito molto – ha aggiunto il sindaco – siamo partiti cercando di educare i cittadini attraverso degli incontri con le forze dell’ordine e attraverso dei “vademecum” sulla sicurezza ed ora in questa seconda tranches di interventi con videosorveglianza e contributi per allarmi e videocamere speriamo di aiutare le famiglie a sentirsi più sicure tra le mura domestiche».