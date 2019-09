Anziana travolta e uccisa, ad investirla è stata una sola auto

Per i consulenti del tribunale non c'è un "giallo" nella morte di Anna Furlan, l’anziana di 75 anni di Asolo investita e uccisa a pochi metri da casa nella frazione di Caselle d'Asolo la sera del 9 febbraio 2015. Secondo i periti nominati dal giudice Marco Biagetti la donna sarebbe stata infatti investita e uccisa da una auto diversa da quella a cui era alla guida Matteo Bragagnolo, il 40enne di Crespignaga finito alla sbarra con l'accusa di omicidio stradale. «Le ferite riportate dalla vittima -hanno riferito oggi, mercoledì, in aula il medico legale e il tecnico incaricati della Ctu dal giudice- non sono compatibili con i danni rilevati sull'auto dell'imputato». Per i periti del Tribunale Anna Furlan sarebbe stata colpita da una vettura che viaggiava ad alta velocità mentre camminava lungo il ciglio della strada. Sbalzata sul cofano del mezzo sarebbe poi caduta rovinosamente, venendo investita. La morte sarebbe sopraggiunta a causa di uno schiacciamento toracico.

Solo successivamente, secondo quanto riferito dai consulenti durante l'udienza, il corpo già senza vita della 75enne avrebbe impattato con la macchina di Bragagnolo, una Volvo Station Wagon che però, secondo i rilevi, avrebbe viaggiato non a forte velocità come sostenuto dall'accusa ma a 39 chilometri orari. Bragagnolo sarebbe stato distratto da un automobilista che, passato poco prima lungo il tratto dove si trovava il corpo, si sarebbe fermato e all'arrivo della Volvo del 40enne avrebbe fatto i fari e si sarebbe smesso a sbracciare per indicare proprio a Bragagnolo quel corpo in mezzo alla carreggiata.

«Ma quando l'ho visto - ha riferito l'uomo - era troppo tardi e non sono riuscito ad evitare l'impatto». Quella odierna potrebbe insomma essere stata l'udienza decisiva per rispondere all'interrogativo attorno a cui ruota tutto il processo: Anna Furlan è stata colpita da una o più auto?