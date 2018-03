Maria Elisabetta Alberti Casellati è la nuova presidente del Senato

TREVISO Fumata bianca in Parlamento. Alla Camera dei deputati è stato eletto presidente Roberto Fico, 43 anni, napoletano, del Movimento 5 Stelle. Ma la grande novità che ci riguarda più da vicino arriva da Palazzo Madama, dove la parlamentare veneta Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata eletta presidente del Senato.

Nata a Rovigo, ma residente a Padova. Eletta per la prima volta senatrice nel 1994, la Casellati è la prima presidente donna al Senato. 72 anni, avvocato, da sempre tra i fedelissimi di Silvio Berlusconi, è stata eletta tra le file di Forza Italia con 240 voti. Inizia così oggi, 24 marzo, un nuovo mandato per la veneta Casellati: "Sento grande responsabilità - tra le prime parole a Palazzo Madama per la neo-presidente al Senato Casellati - la legittimazione comune è essenziale per questo Governo".