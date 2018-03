Stot machine sventrate e razzia di "gratta e vinci": blitz dei ladri al bar

CASIER Ladri in azione, nella notte tra lunedì e martedì, all'interno del bar cinese "Stella d'Oriente" di Dosson di Casier, in via Archimede. Ignoti sono penetrati all'interno del locale, dopo aver scassinato una finestra. I malviventi hanno scassinato e svuotato le slot machines presenti nel bar e preso vari gratta e vinci per un valored i circa 100 euro. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Dosson, contattati dal titolare, un 53enne cinese.