Azienda razziata, ladri in fuga dai carabinieri si schiantano contro un camion

Grazie all'intervento dei carabinieri è miseramente fallito, nella serata di giovedì, un maxi-furto alla "Fantic Motors" di via Tarantelli a Casier. A tradire un commando, composto da quattro ladri, è stato l'allarme che è immediatamente scattao alle 20.40 circa. Le "gazzelle" dei militari, giunte sul posto, hanno intercettato l'auto dei malviventi, una Renault Megane ruvata a Sacile lo scorso 19 ottobre, mentre stava cercando di dileguarsi.

Ne è scaturito un inseguimento al fulmicotone che si è concluso in via della pace a Casier. La vettura dei ladri si è schiantata, andando semidistrutta, contro un camion posteggiato a bordo strada. Due dei banditi a bordo, rimasti illesi, sono scesi e fuggiti a piedi, dileguandosi attraverso i campi.

