Auto si incendia in corsa, salvo anziano alla guida e i due nipotini a bordo

CASTELCUCCO Mattinata di superlavoro per i vigili del fuoco della Marca. Alle 8.45 intervento a Castelcucco, in via Santa Lucia, per spegnere il rogo di un'auto che si è incendiata in corsa: a bordo erano presenti un anziano, alla guida, e due nipotini. Gli occupanti del veicolo sono rimasti tutti illesi. L'intervento dei pompieri si è concluso alle 10 circa.

Alle 11.30 i vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenuti a Trevignano, in via Monte Bianco, per l'incendio che ha distrutto un camion. Sul posto anche la polizia locale di Trevignano. Ignote le cause.

Infine i pompieri nella prima mattinata di oggi hanno assistito il Suem 118 nei soccorsi ad una donna coinvolta in un incidente stradale avvenuto a Oderzo. Le condizioni dell'automobilista non sono gravi.