Dieci anni in prima linea a Castelfranco, il maresciallo Currò va in pensione

CASTELFRANCO E' stato dal 2007 ad oggi il comandante della stazione dei carabinieri di Castelfranco, un ruolo che ha sempre interpretato con una dedizione tale da diventare un punto di riferimento per tutta la cittadinanza. Il maresciallo Antonio Currò, con la fine del 2016, ha terminato il suo lungo impegno per andare in pensione. Al suo posto giungerà il maresciallo Alberto Cusinato, proveniente dalla Compagnia di Montebelluna (foto in basso).