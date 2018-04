Centro Anziani Sartor: dalla revisione dei bilanci un miglioramento di 1.165.000 euro

CASTELFRANCO VENETO Revisione dei bilanci 2013-16 per migliorare lo stato economico della struttura. Il Consiglio di Amministrazione del Centro di Servizi Domenico Sartor, dopo un attento lavoro di revisione contabile, ha deliberato nei mesi scorsi una rettifica dei bilanci degli esercizi precedenti all’attuale gestione, ottenendo un miglioramento di 1.165.472,28 euro nel preventivo 2018. Giovedì scorso inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rendiconto 2017 in pareggio.

“È fondamentale che un ente di assistenza abbia i conti a posto, si tratta di una garanzia di trasparenza nei confronti degli utenti e di tutti i cittadini che usufruiscono del servizio - afferma il presidente del Centro di Servizi Sartor, Maurizio Trento - ecco perché con la nuova direzione abbiamo approvato una rivisitazione e una correzione delle scritture contabili dal 2013 al 2016 e approvato la rettifica, in particolare della revisione della parte patrimoniale, che ci ha permesso di ottenere un miglioramento di 1.165.475,28 euro. Nel bilancio preventivo 2018 abbiamo dunque destinato queste risorse al potenziamento dell’area riabilitativa, in special modo fisioterapia, con investimenti strutturali e gestionali”.

“Un’attenta opera di revisione dei bilanci precedenti - commenta la direttrice del Sartor, Elisabetta Barbato - ha consentito di ottenere questo miglioramento. Poste positive alle quali potrebbero aggiungersi altri 300mila euro proprio in virtù dell’ottimizzazione dei processi contabili in atto. Si tratta di risorse recuperate che permettono alla struttura di investire nuovamente per migliorare sempre più i servizi che offriamo ai nostri ospiti. Giovedì scorso, inoltre, abbiamo chiuso il rendiconto 2017 in pareggio, confermando dunque la solidità del buon operare”.