Musica a tutto volume e locale abusivo, Egidio Fior ai lavori socialmente utili

CASTELFRANCO VENETO Egidio Fior, conosciutissimo ristoratore di Castelfranco e patron della storica squadra ciclistica Zalf-Fior, dovrà svolgere un periodo ai lavori socialmente utili. Questo il modo con cui l'imprenditore estinguerà i reati che lo vedevano come imputato in tribunale a Treviso per fatti risalenti all'aprile 2016. All'epoca il ristoratore, difeso dall'avvocato Alberto Dal Bello, organizzò una festa con musica a tutto volume che portò all'intervento dei carabinieri. Fu ravvisato inoltre che venne installata nell'occasione una tensostruttura, temporanea, ma abusiva che fu poi sequestrata dalla polizia locale. Dopo la richiesta di effettuare un periodo di lavori socialmente utili il processo è ora sospeso in attesa che le accuse a carico di Fior vengano così estinte.