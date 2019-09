Finto bonifico di 3mila euro, truffata la "Falc" di Castelfranco

Ha ordinato e si è fatto consegnare dall'azienda "Falc" di Castelfranco Veneto ben nove monoblocchi per finestre, per un valore di circa tremila euro. Per ottenere il materiale aveva però inviato una finta distinta che documentava il bonifico che non è però mai stato eseguito. L'autore di questa truffa, un 65enne residente a Mantova ma di origini foggiane, è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Vedelago, dopo una minuziosa indagine dell'Arma. L'uomo, con precedenti alle spalle, era nel frattempo sparito nel nulla, dopo aver ottenuto i monoblocchi.