Sterpaglie si incendiano, fiamme danneggiano le auto in sosta: vigili del fuoco al lavoro

Allarme nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 15, in via San Giorgio, in località Borgo Padova a Castelfranco Veneto. Per cause in corso di accertamento alcune sterpaglie di un campo si sono incendiate e le fiamme hanno danneggiato delle auto in sosta (una Peugeot 208 e una Ford Focus) oltre alla tettoia in lamiera di un condominio attiguo. Sul posto, per spegnere il rogo, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto. Non si sono registrati feriti o intossicati. Sull'episodio indagano ora i carabinieri, intervenuti sul posto per svolgere gli accertamenti del caso. Il fumo era ben visibile in tutta la zona: molti i residenti che si sono riversati per strada per verificare quanto avvenuto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.