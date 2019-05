Nubifragio su Castelfranco, sottopassi allagati e strade come fiumi

Il maltempo, nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, ha colpito duro anche Castelfranco Veneto, su cui si è abbattuto un nubifragio che ha trasformato le strade in fiumi e ha allagato alcuni dei sottopassi (nella foto in alto la situazione a Salvarosa) con due auto che sono rimaste intrappolate. Superlavoro per i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto. Ingrossato paurosamente l'Avenale, nessun problema per il Muson.

