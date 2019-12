Atterraggio di fortuna per una mongolfiera, traffico bloccato

Ha attirato l'attenzione di numerosi tra automobilisti e residenti il curioso episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri, Santo Stefano, a Castelfranco Veneto in via Stradone, a pochi passi dalla Postumia (la sp 102) e via Pozzi. Una mongolfiera, forse a causa di un guasto, è stata costretta ad un atterraggio di emergenza e si è fermata lungo la carreggiata. Illese le persone che si trovavano a bordo. Si tratta di una mongolfiera, parte di un gruppo più numeroso, tutte provenienti dalla Germania: tre sono atterrate a Castello di Godego, due a Castelfranco Veneto e due a Signoressa di Trevignano.