Cade nel Muson, salvato da un bagnino di passaggio

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, a Castelfranco Veneto. Un 62enne, residente della zona, per cause in corso di accertamento (non si esclude il gesto estremo) è caduto nel torrente Muson dei Sassi, molto ingrossato in questi giorni a causa del maltempo. L'uomo è finito in acqua in via Redipuglia ed è stato a lungo trascinato dal flusso, molto violento, del corso d'acqua: a notarlo, nei pressi di Borgo Vicenza (poco distante dalla caserma dei carabinieri) è stato un passante di 45 anni, di professione bagnino. Questi, con grande prontezza, si è legato una corda alla vita e si è buttato in acqua, in un tratto in cui era meno forte, e ha tirato a riva il 62enne . Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli infermieri del Suem 118, giunti con ambulanza ed elicottero. Il 62enne, rianimato, si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco Veneto.

01NOV 12:00 #suemTV #Castelfranco persona cade in acqua in circostante non note nel #Muson. Recuperato dai passanti, intervento #ambulanza #Leone1, rianimato e ricoverato in condizioni critiche pic.twitter.com/Ki8QIobJnf — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) 1 novembre 2018