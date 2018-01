Arbitro marocchino insultato: "Tornatene a casa col barcone"

CASTELFRANCO VENETO "Marocchino di merda, "Torna a casa con barcone": sono solo alcuni degli insulti con cui è stato pesantemente apostrofato ieri, domenica, nel corso della partita Limana-Cisonese (prima categoria) Said Aderouj, 20enne di Castelfranco. Il fischietto è stato contestatato dai tifosi e pure dal vicepresidente della squadra bellunese, Ulisse Trezzi, che ora rischia una pesante squalifica e una multa. A riportare la notizia è il Gazzettino di Treviso in edicola oggi.

Said è al primo anno di prima categoria dopo aver arbitrato nelle serie inferiori. Ora toccherà al giudice sportivo, mercoledì prossimo, decidere le sanzioni alla luce di quanto riportato nel referto arbitrale. A scatenare la furia dei bellunesi alcune decisioni sfavorevoli del direttore di gara che ha espulso un giocatore del Limana dopo due gialli per infrazioni lievi (una distanza in barriera non rispettata ed una presunta perdita di tempo).