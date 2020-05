Spaccio di eroina, 47enne arrestato dai carabinieri

Mercoledì pomeriggio, 27 maggio, a Castelfranco Veneto, nella frazione di Villarazzo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato di vendita e detenzione di sostanza stupefacente, un cittadino marocchino 47enne, pregiudicato domiciliato a Castelfranco Veneto. Lo straniero è stato bloccato dai militari, immediatamente dopo aver ceduto 3,5 grammi di eroina a un acquirente della zona, un operaio italiano di 45 anni. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, il pusher è stato trovato in possesso di ulteriori 260 grammi di analoga sostanza, in parte suddivisi in dosi, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga. L'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Treviso.

